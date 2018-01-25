"Динамо" и Национальный олимпийский спортцентр в Пекине хотят стать стадионами-побратимами

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина и пекинский Национальный олимпийский спортивный центр прорабатывают возможность установления побратимских отношений. Такое обоюдное желание выражено в посланиях, которыми обменялись старший вице-президент Банка ВТБ, генеральный директор АО "УК "Динамо", руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов и директор Национального олимпийского спортцентра Ли Цюаньхай. Эта инициатива получила поддержку в Министерстве спорта РФ и в Главном управлении спорта КНР.

Национальный олимпийский спортивный центр был построен в Пекине в 1990 году для проведения 11-х Азиатских игр и расширен в преддверии Олимпиады-2008. В его состав входит многофункциональный спортивный комплекс со стадионом, спортшколой, крытым бассейном, тренировочным ядром, включающим поля для футбола и софтбола, хоккейную площадку, теннисный корт, что позволяет ему принимать соревнования по самым разным видам спорта.

"За последние 20 лет мы провели много важных международных и внутренних мероприятий. У нас сформировалась боеспособная команда, деятельность которой хорошо известна в Китае. Уверен, наше побратимское сотрудничество будет способствовать развитию двусторонних китайско-российских отношений. Мы готовы и с нетерпением ждем начала реализации конкретных совместных проектов", – говорится в письме директора Национального олимпийского спортцентра.

В свою очередь, Перегудов отметил важность совместной "побратимской" инициативы и выразил надежду на ее географическое расширение.

"Стадион "Динамо" – старейший из ныне существующих в России, в этом году будет праздновать свое 90-летие, – сказал Перегудов. – Убежден, вся его славная биография, очередной этап которой связан с осуществляемой нами последние несколько лет его реконструкцией, заслуживает новой важной вехи – установления побратимских отношений с зарубежными коллегами. Первый шаг в этом направлении – намерение развивать такие связи с Национальным олимпийским спортивным центром в Пекине. Эта инициатива, наверняка, послужит интересам диверсификации двусторонних российско-китайских отношений, даст мощный импульс активизации контактов в спортивной и гуманитарной сферах".