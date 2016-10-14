ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения

ЦСКА поздравил экс-нападающего армейского клуба Ахмеда Мусу с днем рождения. Сегодня нигерийскому форварду исполняется 24 года.

Муса перешел в ЦСКА в 2012 году, в общей сложности он провел за московский клуб 168 матчей, в которых забил 54 мяча. В летнее трансферное окно игрок сборной Нигерии перешел в "Лестер", сумма трансфера составила около 22 миллионов евро.