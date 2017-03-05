Член исполкома предлагает восстановить ВОБ и легализовать фанатские драки

Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать фанатские драки видом спорта. Лебедев выразил уверенность в том, что агрессию фанатов можно легко направить в мирное русло.

– Необходимо либо восстановить Всероссийское объединение болельщиков либо создать аналогичную организацию, – цитирует пресс-служба ЛДПР Лебедева. – Фанаты охотно идут на контакт, с ними можно и нужно работать. И учитывая, что наши фанаты – бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву – драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд. Это бы имело, кстати, и военно-прикладной смысл. Агрессию фанатов можно, таким образом, направить в мирное русло. И подать пример всем остальным странам, той же Англии. Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте.

Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka.