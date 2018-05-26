Чистая прибыль РФС в 2017 году составила 161,7 миллиона рублей

Чистый доход РФС по итогам 2017 года составила более 161,7 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет о деятельности союза за указанный период. Согласно документу, общая сумма доходов планировалась в размере 3 миллиардов 263 миллионов рублей, расходов – 2 миллиарда 966,6 миллиона рублей.

В отчете указано, что итоговые данные немного отличаются: доходная часть бюджета составила 3 миллиарда 340,1 миллиона рублей, расходная – 3 миллиарда 178,4 миллиона рублей. Чистый доход РФС в прошлом году составил 161,7 миллиона рублей.

Доход формировался образом: 35 процентов – продажа маркетинговых прав, 36 процентов – целевые поступления от ФИФА, УЕФА и сторонних организаций, 13 процентов – доходы по правам на телетрансляции, 10 процентов – продажа коммерческих прав лигам, 6 процентов – прочие поступления.

Отметим, что в 2017 году РФС полностью погасил кредиторскую задолженность. Финансово-хозяйственная деятельность союза в прошлом году была признана положительной.