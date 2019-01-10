"Чертаново" стало трехкратным победителем Кубка Колыванова

Команда "Чертаново", составленная из игроков 2009 года рождения, в финале XI Кубка Колыванова обыграла сверстников из "Ростова" (3:0) и в третий раз в своей истории завоевала этот трофей. По числу побед команда сравнялась с ЦСКА, чья детская команда выигрывала турнир в 2009, 2017 и 2018 годах.

В матче за третье место "Милан" разгромил "Локомотив" (4:0), а во встрече за пятое место команда академии "Спартак" им. Федора Черенкова переиграла "Интер" (1:1, 4:3 – по пенальти).

Лучшим бомбардиром Кубка Колыванова стал игрок "Краснодара" Назар Сидельников, забивший 10 мячей в 6 матчах.

Всего в турнире приняли участие 16 команд. Такое большое число коллективов выступило на Кубке Колыванова впервые, ранее за трофей боролось от 6 до 10 команд. В групповом турнире каждая команда провела по три матча. Затем команды в зависимости от результатов были разделены на две группы. В первой разыгрывались места с 1-го по 8-е, во второй – с 9-го по 16-е.

Из зарубежных команд, помимо двух итальянских, также участвовало минское "Динамо".

Итоговое положение команд: 1. "Чертаново", 2. "Ростов", 3 "Милан", 4. "Локомотив", 5. "Спартак", 6. "Интер", 7. "Алмаз-Антей", 8. "Строгино", 9. "Краснодар", 10. "Рубин", 11. "Динамо" Минск, 12. ЦСКА, 13. Футбольная школа Леонида Слуцкого, 14. Академия Коноплева, 15. "Чертаново-2", 16. "Динамо" Москва. (Андрей Михайлов)