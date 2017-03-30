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Церемонию прощания с Казаченком посетило более трех тысяч человек

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На стадионе "Петровский" прошла церемония прощания с бывшим игроком "Зенита" Владимиром Казаченком. Проститься с ним пришло более трех тысяч человек, в том числе главный тренер "Зенита" Мирча Луческу и недавно вошедший в тренерский штаб команды Анатолий Тимощук, все игроки основного состава клуба и Константин Зырянов, выступающий за "Зенит-2", а также народный артист России и давний болельщик "сине-бело-голубых" Михаил Боярский, телекомментатор Геннадий Орлов и ряд выступавших за "Зенит" в разные годы футболистов.

В составе "Зенита" Казаченок провел 219 матчей и забил 78 мячей, завоевав бронзовые медали чемпионата СССР в 1980 году. Трижды был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата страны.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и эстонском "Калеве". С 2014 года он занимал должность директора учебно-тренировочного центра академии "Зенита". Владимир Казаченок умер 26 марта на 65-м году жизни. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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