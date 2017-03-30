Церемония прощания с Валерием Глушаковым состоится 31 марта

Церемония прощания с бывшим игроком "Спартака" и ЦСКА Валерием Глушаковым состоится 31 марта в манеже академии "Спартак" в Сокольниках, сообщает пресс-служба красно-белых. Церемония намечена на 10.00 по московскому времени. О том, где будет похоронен бывший футболист, не сообщается. Валерий Глушаков скончался 29 марта на 59-м году жизни.

Прощание с ветераном "Спартака" Валерием Николаевичем Глушаковым состоится в пятницу, 31 марта, с 10:00 в спартаковском манеже в Сокольниках pic.twitter.com/pt877NsJnt – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 March 2017