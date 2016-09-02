Бывший генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге: "Денег на выплату долгов у нас нет"

У бывшего генподрядчика нового стадиона в Санкт-Петербурге, компании "Инжтрансстрой-СПб", нет денег для выплаты долгов перед партнерами, сообщил в эфире "Радио Балтика" директор холдинга Виталий Лазуткин.

По его словам, с субподрядчиками компания сейчас работает по принципу взаиморасчета либо натуральным обменом материалов. При этом долги остались как перед "Инжтрансстрой-СПб", так и перед многочисленными фирмами, участвовавшими в возведении стадиона на Крестовском острове.

– У нас действительно есть субподрядные организации, с которыми есть различные виды взаимоотношений, в том числе и долги, – подчеркнул Лазуткин.– Существенный объем компаний, у которых есть долги перед нами, касаются выданных авансов, которые они отдавать деньгами не стремятся. Поэтому они будут с нами судиться. Могу только констатировать факт, что взаимоотношения на объекте сейчас сложные.