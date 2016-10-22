Бюст Яшина установлен в Москве с ошибкой в дате смерти

Бюст легендарного советского вратаря Льва Яшина был установлен на "Аллее российской славы" с ошибкой в дате смерти. На постаменте неверно указан месяц кончины - вместо 20 марта выгравировано 20 апреля.

Открытие памятника состоялось сегодня в Москве напротив главного входа в здание Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. По словам представителя московского отделения "Аллеи российской славы" Владимира Кошлакова, ошибка непременно будет исправлена.

- Не знаю, как это получилось, но мы обязательно исправим дату, - цитирует ТАСС Кошлакова. - В ближайшее время замажем или прикрепим что-нибудь сверху цифры, а ближе к теплому времени года повесим сверху специальную плиту со всей информацией. Если делать это сейчас, то краска, которую мы будем накладывать, может вздуться.