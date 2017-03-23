Бышовец стал заместителем Черчесова

Анатолий Бышовец стал заместителем Станислава Черчесова в тренерском совете технического комитета. Черчесов возглавляет этот совет, а Бышовец стал его заместителем.

Упоминание об этом содержится в соответствующем разделе на сайте РФС.

– О назначении узнал от журналиста, – говорит Бышовец. – Что я заместитель, что вхожу в тренерский совет и, наверное, в технический комитет. Для меня эта новость. Могу сказать, что футболу можно служить можно служить в разном качестве, была бы польза и честь. Надо посмотреть, какие у меня функции. Технический комитет, тренерский совет – как правило, консультативный орган, не принимающий решений и не несущий ответственности. А я все-таки человек, который привык отвечать за свои слова и дела. Вопрос состоит в том, какие мои обязанности. В этом смысле, конечно, надо разговаривать с теми, кто меня включил в состав тренерского совета. (Сергей ЕГОРОВ​)