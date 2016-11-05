Булыкин согласился стать тренером "Красной Пресни"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин согласился стать новым главным тренером команды "Красная Пресня", сообщает сайт ЦАО Москвы. 27 октября футболист присутствовал на заседании совета депутатов Муниципального округа Пресненский, где ему поступило это предложение. В настоящее время стадион "Красная Пресня" находится в ведении Департамента физической культуры. О подробностях нового проекта сообщат после решения вопроса о реконструкции стадиона.

– На встрече присутствовал футболист Дмитрий Булыкин, который уже получил предложение от Центра физической культуры и спорта Центрального округа о ведении спортивной работы на стадионе – в частности, развитии футбола и восстановлении команды "Красная Пресня" под его руководством, – подчеркнул ведущий специалист совета Игорь Степанов. – Дмитрий Булыкин публично заявил, что согласен и очень доволен, что ему поступило такое предложение. Футболист добавил, что готов к сотрудничеству.