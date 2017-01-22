02:13 22 января | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Британские СМИ утверждают: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС

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Британский таблоид Mail on Sunday утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил Виталия Мутко не выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС. Сообщается, что в сентябре швейцарец сделал телефонный звонок российскому коллеге и озвучил свою просьбу. По информации издания, причиной послужило упоминание Мутко в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Напомним, вице-премьер РФ минувшим летом не смог посетить Олимпийские игры-2016 из-за соответствующего решения МОК. Эта ситуация вызвала беспокойство в ФИФА.

Просьба Инфантино была проигнорирована, и Мутко был избран президентом РФС.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andrei777777

Держись , Виталя ! Не поддавайся на давление ! Еще немного ,еще чуть -чуть и нас лишат чемпионата .

13:13 22 января

RW.irk

Дабы люди хоть дочитывали до конца, первые два слова нужно хотя бы в конце заметки ставить что ли))

11:17 22 января

zyzx

А,чито скажут братанские ученые?

03:18 22 января

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