Британские СМИ утверждают: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС

Британский таблоид Mail on Sunday утверждает, что президент ФИФА Джанни Инфантино просил Виталия Мутко не выдвигать свою кандидатуру на пост президента РФС. Сообщается, что в сентябре швейцарец сделал телефонный звонок российскому коллеге и озвучил свою просьбу. По информации издания, причиной послужило упоминание Мутко в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Напомним, вице-премьер РФ минувшим летом не смог посетить Олимпийские игры-2016 из-за соответствующего решения МОК. Эта ситуация вызвала беспокойство в ФИФА.
Просьба Инфантино была проигнорирована, и Мутко был избран президентом РФС.
Andrei777777
Держись , Виталя ! Не поддавайся на давление ! Еще немного ,еще чуть -чуть и нас лишат чемпионата .
13:13 22 января
RW.irk
Дабы люди хоть дочитывали до конца, первые два слова нужно хотя бы в конце заметки ставить что ли))
11:17 22 января
zyzx
А,чито скажут братанские ученые?
03:18 22 января