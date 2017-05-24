Бразильцы надеются сыграть в матче открытия стадиона "Динамо"

Делегация Рио-де-Жанейро посетила проект "ВТБ Арена парк" и ознакомилась с ходом работ на "ВТБ Арене – Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина".

"Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио – "Фламенго", "Флуминенсе", "Васко да Гама" или мой любимый "Ботафого", – с таким заявлением выступил мэр Рио-де-Жанейро Марселу Безерра Кривелла.

Первый тестовый матч на возрожденном стадионе "Динамо" планируется провести 22 октября 2017 года – в день рождения знаменитого вратаря Льва Яшина. А официальное открытие намечено на середину 2018 года.