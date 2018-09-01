14:46 | Футбол — "У своих ворот"

Борзаковский дебютировал лучше Болта. Но проиграл

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ. Фото Александр ЧУРИЛИН, "СЭ"
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ. Фото Александр ЧУРИЛИН, "СЭ"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский дебютировал за Жуковский "Метеор" в чемпионате Московской области, закончившийся поражением его команды (2:4).

Выйдя на замену в конце первого тайма при счете 0:3 в пользу гостей на место левого форварда, Борзаковский в итоге стал одним из лучших на поле, поучаствовав в одном из голов своей команды. В середине второго тайма Юра мог открыть счет своим голам за клуб, но из убойной позиции не попал в ворота. (Александр ЧУРИЛИН)

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