Борзаковский дебютировал лучше Болта. Но проиграл

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский дебютировал за Жуковский "Метеор" в чемпионате Московской области, закончившийся поражением его команды (2:4).

Один в один на скорости Юра обыграет, пожалуй, любого. pic.twitter.com/fxGwf6KjUV – Aleksander (@Lejskiy) 1 сентября 2018 г.

Выйдя на замену в конце первого тайма при счете 0:3 в пользу гостей на место левого форварда, Борзаковский в итоге стал одним из лучших на поле, поучаствовав в одном из голов своей команды. В середине второго тайма Юра мог открыть счет своим голам за клуб, но из убойной позиции не попал в ворота. (Александр ЧУРИЛИН)

Моментище! Борзаковский не использует пока свой шанс 😔 pic.twitter.com/ZwvPY0obXg – Aleksander (@Lejskiy) 1 сентября 2018 г.

Болт дебютировал в профессиональном футболе. Видео //

Усэйн Болт - о своем дебюте: "Это было хорошо, как я ожидал"