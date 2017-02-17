Бородюк хочет продолжить карьеру в качестве тренера

Российский специалист Александр Бородюк хотел бы продолжить карьеру в качестве тренера, а не футбольного функционера. Летом появлялась информация, что 54-летний Бородюк рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России, осенью - что он может стать старшим тренером молодежной сборной, а зимой - что претендует на должность спортивного директора Российского футбольного союза (РФС).

- Никаких встреч не было. Но мне, конечно, очень приятно и лестно, что в последние полгода РФС меня рассматривал сначала как тренера национальной сборной, потом - как тренера молодежной команды, а теперь - и как спортивного директора, - цитирует ТАСС Бородюка. - Хотелось бы, чтобы в РФС вовремя остановились и до других направлений деятельности федерации дело не дошло, поскольку я еще достаточно молод и в ближайшие годы мне бы хотелось продолжить свою работу в качестве тренера.