Борис Игнатьев: "Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы РФС, отметил, что кандидат на пост президента организации Валерий Газзаев досконально знает российский футбол. По словам Игнатьева, нельзя и дальше наблюдать за тем, во что превратилась эта игра в России, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение Объединения общественных тренеров, - отметил Игнатьев. - Дело даже не в авторитете. Важно двигать футбол вперед - а делать это должны люди, которые досконально знают футбол. Мы не можем найти второго Игнашевича! Как же так?! И второе - это было бы преступлением перед профессией, если бы мы дальше спокойно наблюдали за тем, во что наш футбол превратился.