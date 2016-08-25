12:49 25 августа | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Борис Игнатьев: "Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы РФС,  отметил, что кандидат на пост президента организации Валерий Газзаев досконально знает российский футбол. По словам Игнатьева, нельзя и дальше наблюдать за тем, во что превратилась эта игра в России, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение Объединения общественных тренеров, - отметил Игнатьев. - Дело даже не в авторитете. Важно двигать футбол вперед - а делать это должны люди, которые досконально знают футбол. Мы не можем найти второго Игнашевича! Как же так?! И второе - это было бы преступлением перед профессией, если бы мы дальше спокойно наблюдали за тем, во что наш футбол превратился.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Nika11

Неплохо было бы,что бы этого человека еще уважали или хотя бы знали в международных организациях

15:35 25 августа

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