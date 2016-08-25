Борис Игнатьев: "Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной предстоящим выборам главы РФС, отметил, что кандидат на пост президента организации Валерий Газзаев досконально знает российский футбол. По словам Игнатьева, нельзя и дальше наблюдать за тем, во что превратилась эта игра в России, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
- Выдвижение Газзаева - не спонтанное решение Объединения общественных тренеров, - отметил Игнатьев. - Дело даже не в авторитете. Важно двигать футбол вперед - а делать это должны люди, которые досконально знают футбол. Мы не можем найти второго Игнашевича! Как же так?! И второе - это было бы преступлением перед профессией, если бы мы дальше спокойно наблюдали за тем, во что наш футбол превратился.
Nika11
Неплохо было бы,что бы этого человека еще уважали или хотя бы знали в международных организациях
15:35 25 августа