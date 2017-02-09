Борис Игнатьев: "Виктор Чанов - это целая эпоха нашего футбола"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил соболезнования в связи со смертью экс-вратаря команды СССР Виктора Чанова, скончавшегося в возрасте 57 лет. По его словам, Чанов - эпоха нашего футбола.

- Это очень трагично, - начал Игнатьев. - Мы работали вместе с Витей в сборной СССР. Большой спортсмен, отлично защищал ворота. Виктор делал все для того, чтобы продвигать свою фамилию в футболе. Мы вместе были на чемпионате мира в Японии.

Помню, я ему говорил, как Марадона бьет штрафные. Нужно было ставить стенку на одного игрока больше, закрывать штангу. На что Витя возразил: "Ну что, Петрович, он лучше других бьет что ли?". И в финале Марадона ставит мяч и забивает штрафной. Витя был удивлен: "Ну и бьет, я такого еще не видел!" Он был очень хорошим человеком и замечательным футболистом. Это целая эпоха нашего футбола.

Я прекрасно знаю его семью. Хочется выразить слова соболезнования родственникам и друзьям Виктора. (Любовь КОНЯЕВА)

Памяти Виктора Чанова