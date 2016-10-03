Борис Игнатьев: "Не думаю, что Гершковича отстранят от футбола"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев намерен посетить заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрено "дело Михаила Гершковича". Он уверен, что по его итогам никакого наказания в отношении главы Объединения отечественных тренеров не будет. Напомним, что Гершковичу вменяется нарушение статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов", по которой ему грозит дисквалификация от футбольной деятельности на срок не менее шести месяцев.

– Собираюсь посетить заседание КДК, – сказал Игнатьев. – Не думаю, что по его итогам в отношении Михаила Гершковича будет выдвинуто обвинение.

– Все-таки его подозревают в подделке документов.

– Ничего умышленного с его стороны не было. 100 процентов это техническая недоработка. (Сергей АСТАХОВ)