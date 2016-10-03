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Борис Игнатьев: "Не думаю, что Гершковича отстранят от футбола"

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев намерен посетить заседание КДК РФС, на котором будет рассмотрено "дело Михаила Гершковича". Он уверен, что по его итогам никакого наказания в отношении главы Объединения отечественных тренеров не будет. Напомним, что Гершковичу вменяется нарушение статьи 122 Дисциплинарного регламента РФС "Подделка документов и использование поддельных документов", по которой ему грозит дисквалификация от футбольной деятельности на срок не менее шести месяцев.

– Собираюсь посетить заседание КДК, – сказал Игнатьев. – Не думаю, что по его итогам в отношении Михаила Гершковича будет выдвинуто обвинение.

– Все-таки его подозревают в подделке документов.

– Ничего умышленного с его стороны не было. 100 процентов это техническая недоработка. (Сергей АСТАХОВ)

 

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