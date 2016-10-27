Борис Игнатьев: "Бердыев подписал письмо за Газзаева, а потом позвонили сверху"

Вице-президент "Торпедо" Борис Игнатьевсообщил, что вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев изначально поддержал кандидатуру Валерия Газзаева на пост президента РФС, информирует "Спорт БИЗНЕС Online". Напомним, что председатель Объединения отечественных футбольных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил "СЭ", что его не подписывал.

– Вы знаете детали истории появления подписи Курбана Бердыева на документе Объединения отечественных тренеров, которую он не оставлял?

– У нас было расширенное заседание, когда мы принимали различные решения о происходящем в футболе и наших шагах. Однозначно все проголосовали за выдвижение Газзаева на выборы РФС. Было написано письмо, которое подписал в том числе и Бердыев. Но потом к нему было внесено дополнение, которое я подписать тоже не мог – не был в Москве. Но мне позвонили, прочитали его. Я согласился с содержимым.

Бердыеву о дополнении сказал Гаджиев, тот сказал: "Давайте". А потом, как положено, позвонили из вышестоящих инстанций, тут сказали. И, наверное, это повлияло.

– Выход Бердыева из Объединения отечественных тренеров – имиджевый провал организации?

– Это эмоциональный поступок, я так думаю. Не какое-то политическое отторжение программы действий, а лишь эмоции.