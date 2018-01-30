Безбородов и Карасев проходят сбор УЕФА на Мальте

Российские арбитры Владислав Безбородов и Сергей Карасев прилетели на Мальту, где до 31 января пройдет сбор ведущих судей УЕФА. Кроме них приглашены еще 54 рефери элитной, первой и второй категорий, представляющие Германию (5 арбитров), Испанию (5), Англию (4), Италию (4), Голландию (3), Польшу (3), Словению (3), Францию (3), Венгрию (2), Португалию (2), Румынию (2), Сербию (2), Швецию (2), Шотландию (2), Азербайджан (1), Белоруссию (1), Болгарию (1), Грецию (1), Данию (1), Израиль (1), Литву (1), Норвегию (1), Словакию (1), Турцию (1), Черногорию (1), Чехию (1). Судьи, не попавшие в их число, не смогут получать назначения на игры оставшихся раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В сборе также участвует 21 арбитр женского пола, включая москвичку Анастасию Пустовойтову. (Александр БОБРОВ)