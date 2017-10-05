Басель Абдулфаттах: "Полностью погружен в бизнес. На футбол времени не найти"

Экс-защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах в интервью "СЭ" отметил, что у него сейчас нет времени на футбол. Он занимается развитием своего бизнеса.

– Вы неожиданно завершили карьеру прошлой осенью, когда вам было 26. Чем сейчас занимаетесь?

– Полностью погружен в бизнес. Я – совладелец ресторана в центре Санкт-Петербурга, а еще у нас с супругой есть свой детский сад в Приморском районе. Занимаюсь продвижением этих проектов.

– А как же футбол?

– Весной играл в любительском чемпионате 7 на 7, но сейчас времени не найти. Уже полтора месяца не выходил на поле – только тренажерный зал посещаю.

– Другой воспитанник петербургского футбола и ваш ровесник Ян Бобровский стал судьей. Вы не хотели остаться в спорте?

– Да, Ян – большой молодец, уже определенных высот достиг. А у меня таких мыслей не было, хотя одно время я думал тренировать детей. Но подвернулся вариант с бизнесом, так что я доволен. О завершении карьеры не жалею, потому что за последний год открыл для себя много интересного, в том числе в бизнесе. Все эти вопросы, как открыть свое ИП или ООО, – очень интересно. Расширяю кругозор. (Гоша ЧЕРНОВ)

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