Артур Григорьянц: "Дело Гершковича начали рассматривать по заявлению Ефремова"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что решение по делу руководителя Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича отложено, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Гершкович 21 сентября представил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие действующего президента РФС Виталия Мутко в выборах главы организации является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

– Дело начали рассматривать по заявлению члена исполкома РФС Игоря Ефремова, – сказал Григорьянц. – На заседании Гершкович сказал, что все подписи были согласованы. Он попросил вызвать Семина, Романцева, Игнатьева, Кобелева, Хидиятуллина, Гаджиева, Ярцева. Мы решили вызвать всех подписантов, указанных в документах. В том числе и Бердыева. Перенесли заседание на 5 октября. Решение не принято.