Арбитры Мешков и Деушев понижены в ранге

Сегодня руководство департамента судейства и инспектирования РФС понизило в ранге арбитра Виталия Мешкова. Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте referee.ru, "в связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства" матча чемпионата России "Крылья Советов" – "Амкар" (2:2) он переведен из категории "Про" в категорию "А".

В связи с "систематическими грубыми ошибками", допущенными в матчах "Амкар" – "Зенит" (1:0), "Крылья Советов" – "Амкар" (2:2), и низким уровнем судейства из категории "Про" также выведен ассистент судьи Ринат Деушев.

Напомним, что Мешков на 29-й минуте назначил штрафной удар в сторону ворот самарцев, однако затем после подсказки судьи-помощника ошибочно отменил свое решение и наказал "Крылья" 11-метровым. Кроме того, арбитр еще дважды (на 25-й и 62-й минутах) не назначил пенальти в ворота "Амкара".

В связи с "допущенными грубыми ошибками" в судействе матча первенства России "Зенит-2" – "Спартак-2" и "недопустимо низким уровнем качества арбитража" из списка судей профессионального футбола выведен Андрей Фисенко. А работавший на этой игре липецкий инспектор Владимир Мосягин в "связи с непрофессиональным выполнением обязанностей" выведен из списка инспекторов профессионального футбола. (Александр БОБРОВ)