Анзор Кавазашвили: "Державин жутко переживал за "Торпедо". Он с Ширвиндтом часто приезжал на базу клуба"

Бывший вратарь сборной СССР и "Торпедо" Анзор Кавазашвили рассказал, что народный артист РСФР Михаил Державин был страстным болельщиком автозаводцев.

По его словам, Державин вместе со своим другом Александром Ширвиндтом часто приезжали на базу "Торпедо". Напомним, Державин скончался в среду на 82-м году жизни.

– Миша был замечательным парнем, – вспоминает Кавазашвили. – А каким был болельщиком, жутко переживал за команду. Он и Ширвиндт часто приезжали к нам на сборы, перед играми, выступали перед нами, смешили. Я с ними часто встречался. Миша постоянно приглашал меня на свои концерты. Обаятельный души человек был… Он был рожден человеком, который приносит радость всем окружающим. Хочу выразить огромные соболезнования его родственникам. Жалко, когда уходят такие люди.

– Можете вспомнить примечательный случай с ним?

– Мы играли в футбол, и попали Державину случайно мячом в интимное место, между ног. Вы представляете, как это больно? Но он с абсолютно серьезным лицом пошутил! Настоящий артист был… (Павел ГУРЕВИЧ)

Скончался известный болельщик "Торпедо" и народный артист Михаил Державин