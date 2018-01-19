Анохин переизбран на пост главы Московской федерации футбола

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал, что он был переизбран на пост президента Московской федерации футбола. Он отметил, что ключевой задачей во время нового срока будет грамотно подготовить столицу к стартующему в июне домашнему чемпионату мира.

- Сегодня меня переизбрали на пост главы федерации еще на пять лет, - сказал Анохин. - Я был один претендентом. Огромное спасибо члена Московской федерации за доверие. Буду стараться возложенные на меня обязательства.

- Почему больше никто не стал баллотироваться на пост главы федерации?

- У нас единый коллектив. Главой федерации может стать только ее член. И каждый из 118 человек занят своим делом. Я считаю, что это некая консолидация не только вокруг меня, но и вокруг футбола в Москве.

- Чего добилась федерация за последние пять лет под вашим руководством?

- Я считаю, что нам удалось объединить все футбольные сообщества. Теперь весь московский футбол относится к нашей федерации. Это самое главное. И сегодняшняя конференция тому подтверждение. Но и планов у нас громадье. Сказать, что мы все сделали, значит, закрыть федерацию. Еще много направлений, над которыми надо работать.

- Какие самые главный задачи на следующий срок?

- В этом сезоне у всех одна задача - качественно и с успехом провести домашний чемпионат мира, в том числе московская федерация будет принимать непосредственное участие во многих мероприятиях. Москва - основной город чемпионата. Нам надо встретить всех гостей города, иностранцев и русских, показать красоты столицы и показать, что в нашем городе можно и нужно играть в футбол! (Павел ГУРЕВИЧ)