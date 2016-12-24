Андрей Власов: "В этом году была создана уникальная программа развития игроков в возрасте 10 - 14 лет"

Руководитель Департамента инновационной политики, науки и образования РФС Андрей Власов подвел итоги 2016 года, обозначив реализуемые проекты его подразделения. Он подчеркнул уникальность проводимой программы развития детского футбола.

– Начать подводить итоги 2016 года стоит с самого глобального нашего проекта, который сопровождается большим количеством мероприятий, – цитирует официальный сайт РФС Власова. – Благодаря активной позиции Министерства спорта Российской Федерации, поддержке компании Adidas, а также совместной работе Российского и Немецкого футбольных союзов, в этом году была создана методическая программа подготовки футболистов 10 - 14 лет. Данная программа состоит из комплекса мер, направленных на улучшение профессиональной подготовки игроков. Рост уровня мастерства молодых футболистов достигается за счет внедрения новых стандартов образования среди тренеров юношеских команд, а также благодаря структурным изменениям в процессе тренировок. Программа является уникальной.

Уникальность заключается в том, что опыт немецких специалистов мы попытались переложить на российскую действительность. В настоящее время эта программа проходит апробацию в 36 региональных футбольных центрах, отобранных РФС и утвержденных исполкомом организации. 15 июня 2017 года этот процесс завершится, и к 1 июля мы внесем в нее необходимые поправки, которые совершенно точно будут. А уже к 1 сентября вместе с Adidas мы планируем издать окончательный вариант программы, разместить его на официальном сайте РФС и распространить по всем футбольным школам.