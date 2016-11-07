Андрей Созин: "Время рассмотреть дела Слуцкого, Гершковича и Евдокимова у комитета по этике будет"

Член комитета по этике РФС Андрей Созин не знает, будет ли подниматься вопрос назначения главы комитета на ближайшем исполкоме РФС, а потому переданные этому органу дела по-прежнему в подвешенном состоянии. Напомним, последним руководителем "этиков" был Владимир Лукин, покинувший свою должность 20 сентября.

– Не знаю, будет ли подниматься на исполкоме вопрос по новому главе нашего комитета, – сказал Созин. – В повестке дня этого пункта нет.

– Есть ли у вас возможность поговорить с президентом РФС о новом главе комитета?

– Не думал об этом. Неправильно было бы позвонить президенту и сказать о том, что комитет находится без руководителя, это не в моей компетенции. Виталий Леонтьевич (Мутко) сам должен назвать имя человека, кто возглавит комитет.

– Члены комитета могут порекомендовать кого-то?

– Если ко мне обратятся, то отвечу. Я был в комитете при Бородине, Лукине, накопился достаточный опыт.

– Кто должен стать новым главой комитета – политический деятель или спортивный функционер?

– Точно не политик. Слишком специфична спортивная составляющая. Это должен быть единомышленник Мутко.

– За последние месяцы накопилось несколько дел – Слуцкий, Гершкович. Теперь речь Евдокимова могут направить к вам. Сколько нужно времени, чтобы успеть рассмотреть?

– Должна быть политическая воля, а время рассмотреть дела будет.

– Что вы думаете о высказываниях главного тренера "Оренбурга"?

– Безусловно, мат наказуем. Но это была откровенная провокация человека со стороны журналиста. (Сергей АСТАХОВ)