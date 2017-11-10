Андрей Перегудов: "Проект "ВТБ Арена парк" будет окупаемым"

Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты по МСФО по состоянию на 30 сентября 2017 года. В отчете группы, в частности, отражен негативный эффект на 8,3 млрд рублей от обесценения проекта "ВТБ Арена парк".

– Естественно, мы были готовы к таким показателям, потому что любой девелоперский проект, в момент его завершения, еще не дает коммерческого выхода, на фоне значительных заключительных расходов, – сказал руководитель проекта "ВТБ Арена парк", старший вице-президент Банка ВТБ, Андрей Перегудов. – Проект несет огромную социальную нагрузку – ведь футбольные стадионы в принципе медленно окупаются. К тому же несколько увеличились капитальные затраты на систему безопасности стадиона. Все это было отражено в отчете.

Однако аудиторский анализ наших планов по проведению концертно-спортивных мероприятий и вопросов эксплуатации коммерческой недвижимости "ВТБ Арена парк", подтверждает наш оптимизм в отношении будущей доходной части проекта. Даже несмотря на то, что рынок офисной недвижимости, как и рынок event-событий не сильно выросли после их падения в 2014 году. Тем не менее, наша "дочка" "Арена парк ивентс" успешно проводит переговоры с различными промоутерами, объекты "ВТБ Арена парк" уже забукированы для проведения многих мероприятий.

Мы уверены, что на выходе получится окупаемый проект с хорошей экономикой, большой спортивной и социальной составляющей.