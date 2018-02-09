Андрей Перегудов: "Динамо" готовится принять матч Россия – Турция"

Руководители проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов расскзал о ходе подготовки стадиона к контрольному матчу сборной России с национальной командой Турции. По словам руководителя, арена будет полностью готова принять игру команды Станислава Черчесова.

– Сегодня мы убрали последний башенный кран, это знаковый момент для любой стройки, – сказал Перегудов. – Полностью завершены кровельные работы, расчеты наших конструкторов оказались точными, и крыша стадиона справилась с повышенной нагрузкой, которую принесли аномальные снегопады за всю историю метео-исследований. Также хотелось бы отметить, что мы завершили монтаж всех медиа-систем стадиона: полностью смонтированы и подключены информационные табло и мониторы, установлено световое и звуковое оборудование. По крытой арене – 1 марта приступаем к монтажу мобильных трибун и зрительских кресел. Стадион будет готов принять матч Россия – Турция 5 июня 2018 года.