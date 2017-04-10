Андрей Бутенко: "Разговор с Мутко не был разбором полетов"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко положительно оценил итоги встречи арбитров премьер-лиги с главой РФС Виталием Мутко. По его словам, руководство показало глубинное понимание проблем российского футбола, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Говорили на собрании о многих вещах, которые происходят в нашем футболе, негативных и позитивных, – сказал Бутенко. – Мутко показал понимание очень многих отрицательных моментов в нашем футболе, во взаимоотношении сообществ. Считаю, что это очень хороший импульс для дальнейшей работы наших арбитров, это проявление особого доверия к их работе. К финальной части чемпионата это хороший посыл. Он не только психологического плана, это стратегия руководителя, который беспокоится за результат.

– Какие-то промежуточные итоги по судейству подвели?

– Они носили совсем локальный характер, это были даже не оценки, а обсуждения. А самое главное, что в каждой маленькой теме по судейской деятельности была хорошая беседа.

– Это ведь был не разбор полетов?

– Нет. Наоборот! Считаю, что встреча несла в себе очень много позитивных вещей, доверия к людям, которые будут работать в финальной части чемпионата. Виталий Леонтьевич, на мой взгляд, выбрал самое подходящее время для собрания, для сближения по каким-то болевым точкам. Они всегда будут, но сегодня, на мой взгляд, судьи почувствовали, что руководитель идет навстречу, а не ищет нехорошие причинно-следственные связи. Мутко пытается внести в сложившуюся ситуацию абсолютно нормальную уравновешенную подготовку к оставшимся матчам.

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