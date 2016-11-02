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Андрей Будогосский: "Уровень судейства в России очень высокий"

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Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает высоким уровень судейства в России. Также он уверен, что Сергей Карасев имеет хорошие шансы получить назначение на чемпионат мира-2018.

– Уровень судейства в России очень высокий, - цитируют "Известия" Будогосского. - Я инспектировал матчи с участием некоторых иностранных арбитров, в том числе тех, что когда-то приезжали судить игры нашего чемпионата. Считаю, что часть из них в нашей стране не дошли бы до уровня РФПЛ.

– Как оцените перспективы Сергея Карасева получить назначение на чемпионат мира-2018?

– Он здорово отработал на Euro-2016 и является судьей самого высокого уровня, поэтому перспективы его оцениваю как очень хорошие. Но у нас не один он является первоклассным арбитром. Сейчас в листе ФИФА, помимо Карасева, находится еще 18 российских арбитров (8 главных и 10 ассистентов). И это, не считая судей в мини-футболе и других разновидностях игры.

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http://izvestia.ru/news/642185

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aravir

Да у нас, если послушать таких специалистов, то всё на высоком уровне, в том числе, и жизнь простых людей.

13:58

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