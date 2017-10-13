Андрей Будогосский: "У меня нет информации об уходе Егорова"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский не подтвердил уход из РФС своего заместителя – Александра Егорова. Ранее "СЭ" сообщил, что Егоров хочет возобновить судейскую карьеру.

– У меня нет такой информации, – говорит Будогосский. – Общался с ним сегодня, он ничего не говорил. Он никогда не говорил о планируемом уходе. С полной уверенностью могу заявить, что Александр находится на своем месте. У него ответственный участок работы – подготовка судей ФНЛ. Он провел большую и эффективную работу. (Сергей ЕГОРОВ)

Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру