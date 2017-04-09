Андрей Будогосский: "ТВ способно помочь арбитрам в определении взятия ворот"

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что телевидение может справиться с такой проблемой в российском футболе, как определение взятия ворот. Ранее стало известно, что ФИФА установит систему видеопомощи арбитрам (VAR) на российских стадионах, которые примут матчи Кубка конфедераций 2017 года. Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что система, возможно, останется на аренах и будет использована в матчах чемпионата России со следующего сезона.

– Сейчас это на этапе подготовки, – цитирует ТАСС Будогосского. – На Кубок конфедераций система будет установлена, и это, конечно, будет большим подспорьем. Можно сколько угодно критиковать меня за то, что я против видеопросмотров, но, считаю, что пока самым важным для нас является точное определение факта взятия ворот. На мой взгляд, наше телевидение вполне способно установить по одной камере на линии ворот, чтобы хотя бы по этой технике определить обоснованность решения арбитра – был гол или нет.