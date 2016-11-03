Андрей Будогосский: "Сухина? Журналистов интересуют только вопросы, которые чем-то пахнут"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что уход его заместителя Станислава Сухины – это дело сугубо департамента судейства и инспектирования РФС. По словам Будогосского, официально Сухина покинет свой пост после подписания приказа.

– Эта ситуация единственно в ведомстве Департамента судейства и инспектирования, читайте информацию на сайтах, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – Вы не хотите писать о хорошем судействе, вас интересуют только вопросы, которые чем-то пахнут. Я не хочу на них отвечать. Напишите о том, как я дал ему дорогу в жизнь, как он стал арбитром ФИФА, как он провел отличные сезоны и был одним из самых надежных арбитров. Вот о чем написать надо, если вас интересует Сухина, а будет он работать или не будет – это не ваше дело и не дело ваших читателей. Это дело сугубо Департамента судейства и инспектирования РФС.

Почему вас так интересует, что Сухина покинул свой пост? Почему вас не интересует, кто он? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Почему раньше об этом не писали? Простите меня, но такая журналистика – дерьмо, когда такие события выходят на первый план. У вас не выходит на первый план судейство Сергея Карасева, у вас выходит на первый план, что Карасева выгнали. Я не хочу копаться в дерьме.

Он не уволен, он уволен будет тогда, когда будет подписан приказ соответствующий. Я не генеральный директор РФС и не уполномочен подписывать приказы.

Алексей Николаев: "Не могу молчать – без Сухины департамент не сможет работать"