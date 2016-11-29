Андрей Будогосский: "Сохраним конфронтацию – снова придут забугорные специалисты"

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал эксклюзивное интервью "СЭ" – в течение часа он отвечал на вопросы Александра БОБРОВА. Он подчеркнул, что иностранным специалистам не по силам понять российский менталитет и традиции.

– Чем занимается ваш предшественник – Валентин Иванов?

– Слышал, что он возглавит контрольно-квалификационную комиссию в Московской коллегии судей. Я пригласил его работать инспектором и предложил стать методистом и преподавателем на наших мероприятиях. Сказал Валентину, что двери для него всегда открыты. Считаю, у него настолько высок талант преподавания, что он нам очень необходим. Согласия, правда, пока не получил.

– В ККК есть один человек, который продолжительное время находился в оппозиции к вам. Конфликт с Юрием Баскаковым исчерпан?

– Дедушка Ленин как-то сказал, что для объединения надо на какое-то время разъединиться. Еще до моего прихода в департамент мы встречались с Юрием Валерьевичем, поговорили, расставили точки над i.

Сегодня у нас в судействе все крутится вокруг одних и тех же имен и фамилий. Новых нет. Сохраним конфронтацию – снова придут забугорные специалисты, которым не по силам понять наш менталитет и традиции.

Полностью интервью Будогосского