Андрей Будогосский: "Работа в КГБ дала мне очень много в плане кругозора"

Новый руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал эксклюзивное интервью "СЭ" – в течение часа он отвечал на вопросы Александра БОБРОВА. Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что некоторые арбитры продолжают службу в армии, МЧС или ФСБ.

– Вы были офицером. Почему сняли погоны?

– Действительно одно время я служил в системе КГБ СССР, занимался оперативной работой. Встала дилемма – продолжать судейство или эту работу. Выбрал футбольный арбитраж. Тогда было очень трудно покинуть стены этой уважаемой организации. Но я настоял на своем. А работа в КГБ дала мне очень много в плане кругозора, в способности видеть, что стоит за теми или иными ситуациями. Огромная школа!

– Забавное у нас с вами интервью. Два офицера КГБ встретились в Доме футбола, чтобы обсудить судейство… Кстати, сейчас остались судьи, кто продолжает службу в армии, МЧС или ФСБ?

– Есть такие. В отличие от предыдущего руководителя РФС считаю, что это абсолютно нормально. И никого не собираюсь убирать. Это очень разумные люди. Например, Сельдяков (полковник МЧС. – Прим.А.Б.) написал интересный учебник для военных вузов. Он кандидат педагогических наук. Знаю, что за свою работу он получил высокую награду – орден – из рук Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Полностью интервью Будогосского