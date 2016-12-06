Андрей Будогосский: "Отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство"

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский отметил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ни разу не позволял себе претензии в адрес арбитров РФПЛ. В последних турах чемпионата России многие специалисты и команды были недовольны решениями арбитров.

- Если говорить об ошибках, здесь хотелось бы взвешенной реакции, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Потому что эмоции порой зашкаливают, а когда разбирается комиссия (контрольно-квалификационная комиссия РФС. – Прим. "СЭ") - это не комиссия имени Будогосского или Левникова, а комиссия РФС, - то не всегда решение специалистов совпадает с тем, что пишут СМИ или высказывают представители клубов. Кстати, отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство.