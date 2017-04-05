Андрей Будогосский: "Интервью Французова не видел, читаю "Поднятую целину" Шолохова"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что еще не ознакомился с заявлением руководителя Московской коллегии судей Сергея Французова в комитет по этике. Ранее Французов в интервью сайту коллегии московских судей сообщил о том, что он обратился в комитет по этике РФС с жалобой на Будогосского.

– Не читал интервью Сергея Французова, поскольку занят сейчас более интересной литературой, – сказал Будогосский. – Дочитываю "Поднятую целину" Михаила Шолохова и нахожу в книге очень много созвучного сегодняшней ситуации, которая складывается вокруг меня. (Сергей ЕГОРОВ)

На Будогосского пожаловались в комитет по этике. Новый скандал в нашем судействе //

Семен Андреев: "Комитет по этике не получал письмо от Французова"