Анатолий Жабченко: "При Коллине судей никто не трогал"

Арбитр ФИФА, житель Крыма Анатолий Жабченко в интервью "СЭ" отметил, что когда Пьерлуиджи Коллина руководил украинским судейством, то у него проблем не было. Судья из Симфеорополя в 2014 году получил российское гражданство, посе чего у него начались проблемы в работе. С июля 2017 года он судит только игры крымского чемпионата.

– Пьерлуиджи Колллину, который не так давно еще курировал украинское судейство, не просили помочь?

– Вот как раз все наши беды начались после того, как Коллина покинул Украину. Когда мы были под его крылом, опекой, нас вообще никто не трогал! Даже когда признались, что у нас есть российские паспорта. Итальянец нас защищал. Но год назад он уехал, на матче за Суперкубок Украины его уже не было… Потом я ему написал письмо, рассказал свою историю.

– Коллина вам что-то ответил?

– Он сожалел, что я принял такое решение. Я ему объяснил: выбора у меня просто не было. Я же не могу покинуть родину, предать родителей! Понимаю, что политика вышла на первый план, УЕФА не будет с этим связываться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Жабченко