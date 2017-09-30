Анатолий Мещеряков: "Мы являемся приверженцами здорового образа жизни"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после первого благотворительного товарищеского футбольного матча в пользу детей с церебральным параличом, организованный фондом "Шаг Вместе", который участвовал в мероприятии, отметил, что для компании РЖД важно принимать участие в благотворительных акциях.

– Тут речь даже не о матче, а о том, что организаторы сумели создать это мероприятие, потому что мы получаем удовольствие, что играем в такую великолепную игру, как футбол, – сказал Мещеряков. – С другой стороны, собирается определенная сумма денег, чтобы помочь детям. Это уже не первое мероприятие, которые мы проводим, и в котором я принимаю участие совместно с фондом "Шаг вместе". Думаю, что и не последнее. Мы помним о том, что невзирая на какие-то проблемы со здоровьем, люди, и особенно дети, должны быть в коллективе и видеть, что они такие же полноправные члены общества, ни в чем не ограниченные. Мы все для этого делаем максимум.

– Будет ли РЖД продолжать сотрудничество с фондом?

– У нас очень много мероприятий, связанных с поддержкой благотворительных программ. Уже второй год по всей стране проводились массовые забеги, на которых мы тоже собирали деньги в помощь детям.

– Насколько для компании РЖД важно принимать участие в таких мероприятиях?

– У нас здесь участвуют даже руководители компании, значит это важно для нас. При всей нашей занятости, если ты хоть раз посмотрел в глаза ребенку, то просто не можешь пройти мимо. Это не обязанность, а зов души каждого нормального человека.

– Если будет предложение еще поучаствовать в таких мероприятиях – вы согласитесь?

– Конечно. Мы являемся приверженцами здорового образа жизни, играем в различные виды спорта, участвуем в целом ряде благотворительных мероприятиях. Это одно из правильных направлений деятельности, в которых мы должны участвовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)