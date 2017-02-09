Анатолий Бышовец: "Виктор Чанов был одним из лучших вратарей советской школы"

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал слова соболезнования в связи с кончиной Виктора Чанова. Экс-голкипер национальной команды СССР, "Шахтера" и киевского "Динамо" скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

– Я считаю Виктора Викторовича одним из лучших вратарей советской школы, практически без слабых мест, – сказал Бышовец. – Он гармонично сочетал вратаря, играющего на линии, с прекрасной реакцией. На каком-то этапе, с опытом, пришло умение управлять обороной.

Что касается человеческих качеств, его, как и многих вратарей, отличало большое трудолюбие и уважительное отношение к партнерам по команде. Не было каких-то интриг, распрей. Вратарское ремесло – это, можно сказать, индивидуальный вид спорта, и нагрузка, которая на него выпадала, была большая и ответственная. Но Чанов с честью с ней справлялся, потому что был психологически устойчивым. Выражаю соболезнования в связи с его кончиной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Памяти Виктора Чанова