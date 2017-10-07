Амброзини, Росси и Дельвеккио сыграют против ветеранов сборной России

Сегодня в столице Чеченской республики состоится товарищеская игра ветеранов сборных России и Италии. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В состав сборной Италии вошли: Стефано Таккони, Клаудио Джентиле, Марко Кассетти, Лучано Дзаури, Массимо Оддо, Джузеппе Барези, Алессандро Бьянки, Стефано Эранио, Даниэле Адани, Роберто Галья, Руджеро Риццителли, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио, Сальваторе Скиллаччи, Джузеппе Доссена, Марко Баллотта, Массимо Амброзини, Паоло Росси.

Напомним, за команду ветеранов сыграют: Валерий Карпин, Роман Широков, Александр Филимонов, Андрей Канчельскис, Александр Кержаков, Валерий Кечинов, Рашид Рахимов, Дмитрий Ананко, Виктор Булатов, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Дмитрий Сенников, Вагиз Хидиятуллин, Виктор Онопко, Игорь Ледяхов, Дмитрий Кузнецов, ветераны "Терека" (сейчас клуб называется "Ахмат").

К ним присоединятся тренер, мастер спорта СССР, известный в прошлом советский футболист Марат Кабаев и представители руководства республики – и в частности, ее глава Рамзан Кадыров. Кроме того, по предварительным данным, России поможет приглашенный гость – Роналдинью.