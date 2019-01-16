Алексей Сорокин: "После избрания президента РФС обсудим подготовку России к Евро-2020"

Член совета ФИФА, глава оргкомитета "Россия-20202 Алексей Сорокин планирует обсудить с будущим президентом РФС вопросы подготовки к Евро-2020. На данный момент единственным зарегистрированным кандидатом является глава совета директоров РФС Александр Дюков. Пост главы организации стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Выборы пройдут 22 февраля.

- Сейчас идет избирательная кампания, и вполне логично, что после избрания президента мы обсудим наши дальнейшие шаги в направлении международной работы и взаимодействия с ФИФА, а также подготовку России к Евро-2020, - цитирует ТАСС Сорокина.