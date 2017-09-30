Алексей Смертин: "Мне приятно быть причастным к благотворительным проектам"

Сегодня на "Сапсан Арене" прошел первый благотворительный товарищеский футбольный матч для детей с церебральным параличом, организованный фондом "Шаг Вместе". После его завершения инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин, который играл за команду "Мы рядом", отметил, что в таких матчах для него не важен результат.

– Я с легкостью соглашаюсь участвовать в таких турнирах, потому что для меня это не составляет никакого труда, – сказал Смертин. – К тому же приятно осознавать, что ты сопричастен к таким проектам. Эта игра носит символический характер. Здесь результат не важен. Я вижу радость детей, но сам ее не испытываю, видя состояние этих ребят. Мне немного грустно от этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)