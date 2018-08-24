Алексей Парамонов умер на 94-м году жизни

25 января 2018 года. Москва. Знаменитый футболист московского "Спартака" и сборной СССР Алексей ПАРАМОНОВ в своей московской квартире. Фото Юрий ГОЛЫШАК, "СЭ"

Прославленный ветеран "Спартака" Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет, об этом сообщил его близкий друг Михаил Захаров.

- Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон, - цитирует ТАСС Захарова.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды - обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола.

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