Александр Зотов: "Со следующего сезона планируется запретить играть при "-15" и "+35"

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов сказал, что Россия может стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам. Он надеется, что новое положение будет принято в ближайшее время и начнет действовать со следующего сезона.
В среду, 28 февраля, должны состояться матчи 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" и "Тосно" - "Луч-Энергия". И в Самаре, и в Санкт-Петербурге ожидается температура ниже -15 градусов.
- Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже "-15" и выше "+35", - сказал Зотов. - Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже "-15" игра проводится на усмотрение делегата матча, и то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем.
Поэтому решили внести предложение о неких стандартах максимальных и минимальных температур, при которых можно играть, тренироваться, причем не только профессиональным футболистам, но и детям. В РФС достаточно оперативно отреагировали и передали наши идеи в комитет профессионального футбола, где я являюсь членом, а руководит им Сергей Прядкин. Мы пригласили на заседание врача сборной Эдуарда Безуглова, посоветовались с ним.
В итоге, посовещавшись еще и с руководителями клубов, решили эту тему развивать дальше. Действительно существует опасность получения серьезных хронических заболеваний, как при низких температурах, так и при высоких. Сейчас мы занялись тщательной проработкой всех моментов, которые вынесем на следующее заседание комитета. Мы можем стать первой страной, которая введет параметры по минимальной и максимальной температурам.
- Когда эти критерии могут стать официальными?
- Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах. Скоро будет новое заседание комитета профессионального футбола, дальше мы доложим президенту РФС Александру Алаеву, и, если все будет нормально, он вынесет обсуждение на исполком РФС. Нет смысла откладывать в долгий ящик. Не только спортсменам, но и болельщикам не очень приятно смотреть игру в дикий холод. Это этого все выиграют. Естественно, и при составлении календаря нужно будет учитывать все параметры. (Павел ГУРЕВИЧ)
- Крылья Советов См
- Спартак (футбол)
- Луч-Энергия
- Сергей Прядкин
- РФС
- УЕФА
- Эдуард Безуглов
- Кубок России
- Тосно
- Александр Зотов (ОПСФ)
- Александр Алаев
SS-1525-Sergey
Запретить нужно не температуру, а играть на стадионах, где нет климат-контроля!
16:30
yadkar
И что изменилось господа чиновники, после того , как поменяли "весна- осень" на " осень -весна" . Было принято наиглупейшее решение. И раньше футболеры отдыхали с декабря по март и сейчас то же самое. Только им сейчас добавили 2 месяца отдыха летом. Дерзайте горе чиновники. Смех да и только.
13:54
serzheo
И что это меняет? Отказаться и сейчас можно, а лететь все равно надо, ибо погода переменчива. Это похоже на объявление на стенах : "Осторожно возможен сход снега с крыши" А чистить крыши никто не собирается, ровно как и что-то менять в календаре. Как забирал Федун теплые денечки к себе домой, так и будет забирать.
13:40
titan2313
А мерить кто будет? У всех по разному получается!
13:33
Jean4
Только решение все-равно будет приниматься за час-два до игры. Потому что прогноз погоды дело такое, верить метеорологам дело неблагодарное.
13:07
bezik
а почему именно +35. и где температуру мерить, на солнце или в тени? При минусе все проще
13:06
shur
Сдвинулись с мертвой точки.
13:02