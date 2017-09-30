Александр Жуков: "Дети чувствуют, что они не одни"

Сегодня на "Сапсан Арене" прошел первый благотворительный товарищеский футбольный матч в пользу детей с церебральным параличом, организованный фондом "Шаг Вместе". После его завершения Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что знаменитые люди с удовольствием откликаются на приглашение поучаствовать в таких акциях, поскольку понимают, как важно это для детей.

– У нас есть несколько благотворительных программ помощи больным детям, – сказал Жуков. – Такие матчи, как сегодня, проводятся регулярно, и это очень здорово. В них принимают участие знаменитее спортсмены, артисты, политики. Детям это очень приятно. Они чувствуют, что они не одни. Кроме того, идет сбор денег на их лечение. Это очень важна программа. Поэтому знаменитые люди с удовольствием откликаются и участвуют в таких мероприятиях. Они понимают, как это важно для детей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)