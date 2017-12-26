Александр Тукманов: "Мутко прячется за большое руководство"

Президент "Торпедо", экс-гендиректор РФС прокомментировал итоги исполкома федерации, состоявшегося вчера.
Напомним, на нем было объявлено о приостановке полномочий Виталия Мутко и возложении его полномочий на гендиректора Александра Алаева.
– Мутко прячется за большое руководство, не хочет отвечать за свои действия, – говорит Тукманов. – Только декларирует, что готов отвечать, ни за что не отвечая.
– Но как же исполком, поддержавший это решение?
– Это отдельная тема. Просто загадка. (Сергей ЕГОРОВ)
sawrtre
тукман,ты за свои дела отвечай,в чужом носу не ковыряй,сам весь в соплях.
16:15
Kupservas
Начинают открывать тетрадку... Что и кто еще скажет?
15:27