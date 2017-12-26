Александр Тукманов: "Мутко прячется за большое руководство"

Президент "Торпедо", экс-гендиректор РФС прокомментировал итоги исполкома федерации, состоявшегося вчера.

Напомним, на нем было объявлено о приостановке полномочий Виталия Мутко и возложении его полномочий на гендиректора Александра Алаева.

– Мутко прячется за большое руководство, не хочет отвечать за свои действия, – говорит Тукманов. – Только декларирует, что готов отвечать, ни за что не отвечая.

– Но как же исполком, поддержавший это решение?

– Это отдельная тема. Просто загадка. (Сергей ЕГОРОВ)