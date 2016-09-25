Александр Шпрыгин: "Сейчас деятельность ВОБ почти нулевая"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин подчеркнул, что организация обескровлена, ее деятельность практически нулевая.

Накануне сотрудники полиции задержали руководителя в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

- На данный момент ВОБ де-юре существует, но де-факто уже почти три месяца мы подводим итоги своей деятельности, что ждет организацию завтра, не смогу ответить даже я, - приводит ТАСС слова Шпрыгина. - Думаю, что определенное напряжение, которое могло быть из- за деятельности ВОБ, снято, потому что мы были исключены из членства в РФС. ВОБ сейчас находится в обескровленном состоянии, юридически оно есть, а по факту деятельность организации минимальная, а уже скоро перейдет в нулевую. ВОБ - это не только Шпрыгин, это, прежде всего люди, даже если не будет юридического лица под названием ВОБ, то все равно появятся иные юридические лица, которые будут основаны на базе ВОБ и возьмут ее функционал и обязанности.

Вчера на полном серьезе обсуждали, участвовал ли Шпрыгин в драке болельщиков хоккейных команд "Спартак" и ЦСКА в январе. По-моему, для любого человека, который хоть немного связан со спортом, понятно, где находится Шпрыгин и где такие события. В глазах широкой аудитории болельщики связаны только с негативом, люди задаются вопросом, что же это за болельщики, если их руководителя постоянно задерживают люди в масках, что во Франции, что вчера. Для себя понял, что по делу драки болельщиков "Спартака" и ЦСКА ко мне не может быть никаких замечаний.