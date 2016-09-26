Александр Шпрыгин: "Поджог машины – абсолютно трусливый поступок"

В ночь на 26 сентября злоумышленники подожгли автомобиль главы ВОБ Александра Шпрыгина. На пересечении улицы Дмитрия Ульянова и Ленинского проспекта останки внедорожника были обильно политы пожарной пеной. Пострадал не только джип руководителя организации, но и рядом припаркованный автомобиль. Сам Александр стоял неподалеку и ответил на несколько вопросов.
– Разговаривал по телефону с вашим коллегой Сергеем Егоровым, подошел к окну и увидел горящую машину. Выскочил на улицу, но сами видите…
– Как считаете, это продолжение той же истории, что случилась на конференции РФС?
– Не знаю. Просто не понимаю, кому и зачем это нужно. Автомобиль для мужчины значит много. И те, кто сделал это – грязно, исподтишка, – их Господь и так накажет. Кто и зачем это сделал, повторюсь, не знаю. Может, вообще, какие-то сумасшедшие поджигатели машин. Как видите, пострадал не только мой автомобиль, но и соседа. Вообще, в голове не укладывается – почти в центре Москвы под прицелами видеокамер какие-то люди поджигают машину.
– Автомобиль был застрахован?
– Мой – да. А вот соседский – нет. Вот он-то в чем виноват? Да и по правде говоря, уверен, что страховая компенсация покроет только часть убытков.
– Верите, что полиция найдет виновных?
– Я дважды сталкивался с ОВД Гагаринский как потерпевший. Один раз украли спортивный велосипед, затем сняли с авто некоторые детали. Нашли. Надеюсь, когда-нибудь позвонят и скажут: "Александр, мы их поймали".
– Несколько лет назад с вашим коллегой Андреем Малосоловым произошла похожая ситуация. Это может быть звеньями одной цепи?
– Когда это произошло с Андреем, он мне позвонил и высказал подозрения, что я к этому как-то причастен. Я объяснил, что никогда бы так не поступил. Видит Бог, никогда даже в голову бы не пришло подобное. Абсолютно трусливый поступок. Те же это люди или нет – я не знаю.
– Но все же, на ваш взгляд, это может быть как-то связано с ВОБ? И какова вообще его судьба в дальнейшем?
– Не готов вообще сейчас об этом говорить. Если ВОБ, то зачем? Из-за здания в Товарищеском переулке? Стоит оно того? Вот сейчас я стою и думаю: если куплю новый автомобиль, не сожжет ли его какой деятель через пару недель? (Алексей МОРОЗ)
technic
я бы претензии высказывал не ему, а людям, кто ему огромные деньги платил за "работу". он выпендривался, что получает 13000 евро в месяц
19:38 26 сентября
igorvasilevich
Соседа жаль твоего у которого сгорела машина. работягой был работал честно по этому и не смог заработать на иностранную машину. а тебя вообще не жалко очередной лже патриотик на иностранном хламе ездит и обучает как нужно Родину любить и устраивает драки. Твоя же банда хулиганов, которых ты выращивал и подожгли твой транспорт.
12:20 26 сентября
Семь ветров
Зачем шпрыга сжёг свою телегу... Типа великомученик. Страховой неплохо бы проверить товарища на предмет мошенничества, кредитная история имеется.))
11:23 26 сентября
heimat
Каманча решил уйти в политику..не вышло -теперь вернётся на трибуны.
10:52 26 сентября
Гаттузо зол!
Неплохо Шпрыга наварился на билетах на сборную. Когда эту фигню ВОБ создал Мутько, то Шпрыга питался дошираком и пробивал выезда на полицаев, а теперь вот внедорожник прикупил. Хотя вся ситуация с ним какая-то подстроенная гнусность. Арест, машина, травля......понятно чьих это рук дело. Ничего не будут искать, скорее самого Шпрыгу того. Но надеюсь до этого не дойдет, уже и так припугнули нормально.
10:48 26 сентября
Chrome
"Автомобиль для мужчины значит много," - да учитель, мы записываем за тобой.
10:29 26 сентября
CSKA79
на метро езди, чиновник хренов.
09:31 26 сентября
mumer
Кормовая база сокращается. Нет больше на всякий ВОБ денег.... Жди когда нефть опять будет по 140...
06:34 26 сентября
igorvasilevich
Ты не работающий пень откуда у тебя деньги на автомобили и на разъезды по за границам? Ты шпрыгин иди лучше на завод работать и чтобы реальным трудом заработать на ладу.
04:39 26 сентября